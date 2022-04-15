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Пятница, 15 апреля 2022, 14:00 мск

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Насиловал почти 4 года: в Москве задержан педофил, издевавшийся над дочерью сожительницы

В Москве в районе Ново-Переделкино задержан мужчина по подозрению в совершении сексуального насилия над дочерью своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с ноября 2018 по апрель 2022 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории района Ново-Переделкино, под угрозой применения физической силы неоднократно совершил в отношении малолетний изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Через продолжительный период времени ребенок решился рассказать о произошедшем взрослым, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. В результате в кратчайшие сроки был задержан сожитель матери 1985 года рождения, с ним проведены следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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