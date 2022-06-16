В Якутии СКР задержал сына районного главы за убийство матери и сестры

Жену и дочь главы Нюрбинского улуса (района) Якутии Алексея Инокентьева нашли жестоко убитыми в собственном доме. Правоохранители задержали 21-летнего сына районного главы по подозрению в двойном убийстве.

По данным Следственного комитета, 51-летнюю женщину и ее 34-летнююю дочь со множественными колотыми ранениями нашли около 22 часов 15 июня. Младшая женщина умерла на месте, а ее мать скорая успела довезти до больницы. Врачи не смогли ей помочь, и женщина вскоре скончалась.

Позже выяснилось, что погибшие – жена и дочь главы Нюрбинского улуса. А его сын задержан в качестве подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц. Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования. Мотивы и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Саратовской области мужчина расправился с собственными родителями. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вытащил тела на лоджию, где и хранил их в течение месяца.

Якутск, Наталья Рязанова

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