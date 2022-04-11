Мужчина убил собственных родителей и хранил их тела на балконе

В городе Энгельс Саратовской области 34-летнего местного жителя подозревают в двойном убийстве. Мужчина расправился с собственными родителями.

По данным следствия, преступление было совершено в начале марта. Сын пришел домой к родителям и несколько раз ударил киянкой по голове спящего отца, а затем задушил его. Аналогичными образом он убил свою мать.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вытащил тела на лоджию, где и хранил их в течение месяца. Тревогу забили родственники, они сообщили в полицию об исчезновении супружеской пары. 10 апреля 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены тела потерпевших.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Местонахождение подозреваемого установлено. С ним проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратов, Зоя Осколкова

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