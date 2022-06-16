Анапу тряхнуло от землетрясения

В акватории Черного моря у побережья Анапы сегодня утром произошло землетрясение.

Толчки были зарегистрированы анапской сейсмостанцией в 6:50 мск. Эпицентр землетрясения магнитудой 4 единицы находился в Черном море на глубине 10 км, в 50 км от берега.

По данным пресс-службы главка МЧС РФ по Краснодарскому краю, жалоб от жителей города не поступало, передает «Кубань 24». Все инфраструктурные объекты работают в штатном режиме.

Горожане сообщают, что ощутили подземные толчки, несмотря на удаленность эпицентра землетрясения от побережья. Люди отмечают, что почувствовали легкую вибрацию, «как будто качнуло слегка». Другие пишут, что проснулись от тряски. Еще один горожанин сообщил, что сдвинулся шкаф.

Напомним, в мае землетрясение произошло в Сочи. Это был второй удар подземной стихии на курорте за последние два месяца.

Анапа, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»