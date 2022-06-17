Есть жертвы: в Дели обрушился жилой дом

Один ребенок погиб, еще двое и взрослый пострадали при обрушении жилого дома в Дели. Другие пострадавшие могут находиться под завалами, пишет Times Of India.

Дом обрушился вечером 16 июня. На место быстро прибыли спасатели и сумели достать из-под обломков выживших: двух девочек 1,5 и 8 лет, мальчика 3,5 лет и 52-летнего отца детей. Их отвезли в больницу, и там мальчик умер от травм.

Спасатели продолжают разбирать обломки дома в поисках выживших или тел погибших. Местные власти не смогли сообщить, сколько человек могут находиться под завалами. Специалисты выясняют причину случившегося.

Как сообщал «Новый День», в Мексике подвесной мост обрушился во время церемонии открытия, когда на нем находилось множество людей. Более 20 человек доставлены в больницу.

Дели, Наталья Рязанова

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