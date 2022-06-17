В Белгородской области потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, пилот выжил. На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы.
Авария произошла в Корочанском районе. Предположительно, Су-25 зацепил опору линии электропередач неподалеку от села Новая Слободка и рухнул на землю.
Пилот успел катапультироваться. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Разрушений и пострадавших на земле в результате аварии нет, уточняет телеграм-канал «Baza».
Белгород, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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