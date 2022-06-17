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Пятница, 17 июня 2022, 10:46 мск

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В Белгородской области потерпел крушение военный самолет

В Белгородской области потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, пилот выжил. На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы.

Авария произошла в Корочанском районе. Предположительно, Су-25 зацепил опору линии электропередач неподалеку от села Новая Слободка и рухнул на землю.

Пилот успел катапультироваться. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Разрушений и пострадавших на земле в результате аварии нет, уточняет телеграм-канал «Baza».

Белгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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