В Омске маршрутка сбила трех подростков на «зебре»

Полиция в Омске возбудила уголовное дело о наезде маршрутки на трех подростков на пешеходном переходе. Одна девочка получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Около 15:20 часов 16 июня две 15-летние девушки и юноша, их ровесник, переходили дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на них наехала маршрутка №222. Момент аварии попал на уличные камеры.

Подростков доставили в больницу, позже юношу отпустили лечиться дома, а девушки остались в отделении. У одной из них тяжелые травмы. В маршрутке находились 10 пассажиров, никто из них не обращался за медицинской помощью.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель в течение года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД при перевозке пассажиров», – добавили в УМВД.

Ранее в Челябинске шестилетняя девочка попала под машину на «зебре». Ребенок доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами.

Омск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»