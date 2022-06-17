Питерский школьник попал в реанимацию после конфликта на детской площадке

Девятилетний мальчик оказался в реанимации с травмами головы и разрывом селезенки. Его привезли в больницу с детской площадки в одном из дворов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Инцидент случился около 16:00 часов на Загребском бульваре. Школьник рассказал, что упал после того, как его толкнул незнакомый подросток.

Медики диагностировали у школьника сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, разрыв селезенки, ушиб грудной клетки, рваную рану брови. С такими травмами мальчика немедленно доставили в реанимацию, пишет «Фонтанка».

По данным издания, пострадавший ребенок живет в полной семье, которая не состоит на учетах и является благополучной.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области две школьницы избили сверстницу и записали процесс на видео.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»