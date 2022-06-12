В Каменске-Уральском две школьницы избили сверстницу, сняв на видео

В Каменске-Уральском две школьницы избили сверстницу, сняли происходящее на телефон и отправили друзьям пострадавшей. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку.

По данным паблика «Инцидент Каменск-Уральский» в ВК, девочку избили 3 июня на 13-м километре около карьера. Две подруги хитростью заманили ее в беседку и сперва издевались, а затем начали бить коленом в живот и рвать волосы. На помощь девочке прибежала младшая сестра, но это не остановило издевательств. Одна из школьниц начала снимать видео на телефон, подсказывая второй, куда лучше бить.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Каменска-Уральского, личности всех подростков уже установлены. Правоохранителям предстоит выяснить, какая степень тяжести вреда здоровью причинена избитой девочке. Также запрашивается информация из школ, где учатся девушки. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Правовую оценку случившемуся также даст следственный комитет.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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