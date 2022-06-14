СМИ: избитая девочка в Каменске-Уральском стала жертвой изнасилования

Появились подробности резонансной истории из Каменска-Уральского, где две школьницы жестоко избили свою сверстницу. Издание Е1.ru со ссылкой на местных жителей сообщает, что пострадавшая 11-летняя девочка в тот же день, 3 июня, стала жертвой изнасилования. Над ребенком надругался 68-летний мужчина, он был задержан спустя три дня после происшествия. По данным журналистов, те же две школьницы, которые избивали девочку, сняли действия пенсионера на видео и разослали запись знакомым.

Ранее сообщалось, что прокуратура установила всех несовершеннолетних участников инцидента и проводит проверку. Информацию об избиении проверяет и областной следственный комитет.

«В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет дана правовая оценка произошедшему, а также установлены причины и условия, которые способствовали случившемуся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Если будут установлены иные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетних, им также будет дана надлежащая правовая оценка», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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