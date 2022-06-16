68-летнего пенсионера обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух девочек, драка которых попала на видео

Следственный комитет предъявил обвинение 68-летнему рецидивисту из Каменска-Уральского, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек. Напомним, видео, как одна из них издевается над другой, попало в сеть и вызвало огромный скандал.

«68-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», – сообщает сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. Мужчина заключен под стражу.

По версии следствия, преступления были совершены в разные дни в начале июня. Пострадавших – двое, младшей – 11 лет. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый мужчина был неоднократно судим: первый раз – в 1978 году, последний – в 2017-м (за незаконную рубку леса).

«Что касается несовершеннолетних девочек, фигурирующих в опубликованном недавно в СМИ видео, то можно отметить, что обе они из неблагополучных семей, с 2021 года состоящих на профилактическом учете в ОВД Каменска-Уральского. Полицией по факту причинения телесных повреждений, отраженном на видео, будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе о возможном помещении старшей девочки в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ее младшую оппонентку уже поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменска-Уральского по ходатайству сотрудников ПДН ОП № 23», – сообщил Валерий Горелых.

Напомним, в Каменске-Уральском две школьницы избили 11-летнюю девочку, сняли происходящее на телефон и отправили видео друзьям пострадавшей. Позднее выяснилось, что в тот же день, 3 июня, она стала жертвой насилия со стороны местного пенсионера. Те же две школьницы, которые избивали девочку, сняли действия мужчины на видео и разослали запись знакомым.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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