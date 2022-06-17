В Иркутске полуторогодовалый мальчик упал с пятого этажа

Прокуратура и Следственный комитет в Иркутске начали проверку по факту падения маленького ребенка с высоты пятого этажа. Ребенок остался жив, но находится в тяжелом состоянии.

Вечером 15 июня мальчик в возрасте года и пяти месяцев остался без присмотра взрослых. Он взобрался на подоконник и оперся на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала его веса, и ребенок выпал наружу.

«Ребенок получил различные травмы, в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Проводится доследственная проверка. Действиям матери будет дана правовая оценка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», – рассказали в управлении СКР по Иркутской области.

Областная прокуратура также начала проверку, чтобы оценить, как исполнялось законодательство в сфере семейного благополучия.

Ранее в Москве мальчик 2,5 года упал с высоты восьмого этажа. Он выжил, но получил серьезные травмы.

Иркутск, Наталья Рязанова

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