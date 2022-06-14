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Вторник, 14 июня 2022, 15:43 мск

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Ребенок выжил в Москве после падения с восьмого этажа

Сотрудники Следкомитета устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка в столице с высоты восьмого этажа. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, мальчик выжил, но получил серьёзные травмы.

«14 июня 2022 года 2,5-летний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и выпал с высоты восьмого этажа. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», – отметили в пресс-службе.

По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следуправления СК по городу Москве проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

В московском следуправлении напомнили гражданам, что москитная сетка создаёт ложное чувство безопасности. Поэтому открывая окно, следует убедиться, что дети находятся под присмотром.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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