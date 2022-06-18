Украина выпустила по Донецку 70 снарядов калибра НАТО, есть раненые

Донецк утром в субботу, 18 июня, вновь подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Есть пострадавшие мирные жители, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. По данным СЦКК ДНР, за утро по Донецку было выпущено 70 снарядов натовского калибра 155 мм.

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому району города, заявил штаб территориальной обороны ДНР. «За полчаса украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда калибра НАТО – 155-мм», – говорится в сообщении.

В результате удара по заводу «Продмаш» в Петровском районе города ранен мужчина, пострадавший госпитализирован, добавили в штабе.

Из-за обстрелов в Донецке обесточена шахта им. Засядько: под землей находятся 77 горняков.

Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Повреждения получили три жилых дома и магазин. Как отметил градоначальник, удары по жилым кварталам не прекращаются. Из-за обстрелов Куйбышевского района движение троллейбусов временно приостановлено, добавил он.

Надо отметить, что Донецк в последние дни ежедневно подвергается мощным обстрелам со стороны украинских сил. Практически каждый день гибнут или получают ранения мирные жители.

Москва, Наталья Петрова

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