В ООН признали обстрел роддома в Донецке нарушением международного права

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик признал, что обстрел роддома в Донецке был открытым нарушением международного права.

В ООН обеспокоены сообщениями о том, что донецкий роддом был обстрелян, заявил чиновник.

«Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Накануне Донецк подвергся массированному обстрелу со сторону ВСУ. Обстрел продолжался около двух часов и стал самым мощным за все время конфликта, считают в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По их данным, по Донецку выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. В результате на рынке в центре города погибли женщина и 11-летний мальчик, повреждено здание больницы МВД, роддома, газопровод в Киевском районе города. Всего жертвами обстрела Донецка в понедельник стали четыре человека, еще 22 мирных жителя получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Повреждения получили более 70 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что украинские войска «в буквальном смысле слова перешли все грани» и используют «запрещенные методы ведения войны». По его словам, ВСУ ведут обстрел спальных районов Донецка. Также под огнем находятся другие населенные пункты ДНР. «Для противодействия противнику будут задействованы все необходимые, в том числе союзные силы, в том числе силы Российской Федерации», – заявил Пушилин в своем телеграм-канале.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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