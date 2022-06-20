На Чукотке глава села утонул при опрокидывании лодки

Два человека погибли при опрокидывании лодки на реке Анадырь на Чукотке. Одним из погибших был глава администрации села Снежное Юрий Мевет.

Утром 19 июня Мевет с двумя знакомыми отправился на лодке из Снежного в село Усть-Белая, но по пути лодка опрокинулась. По предварительным данным Следственного комитета, лодка наскочила на препятствие. Глава окружного Центра ГИМС Эдуард Геворгян допустил, что причиной происшествия стал обрыв рулевого тросика.

Выбраться из воды сумел только один мужчина, он и вызвал помощь. 60-летний Мевет и еще один житель села 1977 года рождения утонули, спасатели подняли из воды их тела. Глава окружного Центра ГИМС отметил, что все трое мужчин в лодке были без спасательных жилетов, пишет ИА «Чукотка».

«Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в управлении СКР по региону.

Ранее три человека погибли при опрокидывании лодки в Японском море у побережья Сахалина.

Анадырь, Наталья Рязанова

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