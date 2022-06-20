Подросток утонул на глазах одноклассников под Астраханью

Школьник утонул во время купания в реке Хурдун в Астраханской области. Рядом были его одноклассники и местные жители, но школьника не удалось спасти.

Инцидент случился днем 18 июня в селе Икряное. Четверо одноклассников купались в реке и отправились вплавь с одного берега на другой. Один 16-летний школьник начал тонуть, остальные попытались его спасти, но ничего не вышло.

Местные жители видели случившееся и попытались достать подростка из воды. Но тело погибшего нашли в нескольких десятках метров ниже по течению водолазы ГКУ «Волгоспас».

Управление Следственного комитета по региону проводит проверку по факту гибели школьника, соообщили в пресс-службе. Итогом станет решение о том, возбуждать или нет уголовное дело.

Ранее в Свердловской области шестилетний мальчик пошел с другом купаться на речку и утонул.

Икряное, Наталья Рязанова

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