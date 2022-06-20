Генералу ВКС дали 5 лет строгого режима за многомиллионную взятку

Бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Приговор был вынесен Московским гарнизонным военным судом в понедельник, 20 июня.

Помимо этого, суд лишил осужденного звания генерал-майора запаса и ордена Александра Невского, передает РИА «Новости». Также было конфисковано имущество на сумму более 11 млн рублей. Речь идет о подмосковном доме с участком и автомобиле Kia. Кобан был взят под стражу в зале суда.

Согласно материалам следствия, Кобан получил взятку в размере 16 млн 960 тыс. 240 рублей. Из них 5 млн рублей были наличными, а остальное – в виде имущества и отдыха в Крыму. Взятка была получена от сотрудников ФНПЦ ННИИРТ в обмен на перенос сроков сдачи выполненных работ по госконтракту ОКР «Мерцание».

В апреле Кобан был переведен из СИЗО под домашний арест. Сам он полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.

Москва, Наталья Петрова

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