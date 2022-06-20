Астраханец три месяца истязал дочь и запирал в собачьем вольере

Житель села Мумра в Астраханской области стал фигурантом уголовного дела за истязание своей 10-летней дочери. 32-летний мужчина бил девочку и запирал в вольере для собаки, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Девочка жила с матерью, но женщину признали виновной в убийстве. Ребенка передали отцу, который завел другую семью: женщину с двумя детьми. Еще одному ребенку места в ней не оказалось.

С февраля по апрель 2022 года мужчина регулярно бил родную дочь, используя не только кулаки, но и ремень, деревянную палку. По данным СКР, удары наносились по всему телу, включая голову. Чтобы ограничить передвижение девочки, отец на ночь привязывал ее к кровати, а днем неоднократно запирал в собачьем вольере, устроенном в доме.

«Завершено расследование дела по п. «г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», в Челябинске мужчина на протяжении шести лет истязал и оскорблял свою дочь. Когда девочке исполнилось 12 лет, она убежала из дома.

Астрахань, Наталья Рязанова

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