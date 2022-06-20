Украина нанесла ракетный удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Есть раненые

Украинские войска нанесли удар по буровым платформам ГУП «Черноморнефтегаз», есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Крыма Сергей в своем телеграм-канале. По его словам, всего на платформах в момент атаки работали 12 человек, пять из них спасены, среди них трое ранены. Поиски остальных ведет Минобороны России.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», – написал Аксенов.

В видеообращении он уточнил, что ВСУ нанесли ракетный удар около восьми часов утра.

Спасательную операцию проводит Минобороны, в ней задействованы патрульные суда и авиация, добавил глава РК.

ГУП «Черноморнефтегаз» разрабатывает месторождения газа и нефти на шельфе Черного и Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

В крымском правительстве сообщили, что буровые установки, по которым ударили ВСУ, расположены на западном побережье Крыма с минимальным временем подлета ракет со стороны Одессы, пишет «Коммерсантъ».

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что у двух пострадавших сильные ожоги, еще один получил тяжелое осколочное ранение, передает РИА «Новости». По ее данным, ВСУ нанесли удар по платформам на месторождении в 71 км от Одессы. Судьба семерых человек, находившихся на буровых установках, остается неизвестной, продолжаются их поиски, добавила сенатор. Она также сообщила, что работы на трех пострадавших от украинского удара платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить горение.

Симферополь, Наталья Петрова

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