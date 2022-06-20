ВСУ нанесли три удара по вышкам «Черноморнефтегаза». Число раненых выросло до 5

ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «первый удар был в 08:37 мск, всего было три удара по трем буровым вышкам». В момент атаки на платформах находились 109 человек, 21 из них эвакуирован, уточнил руководитель РК.

Наиболее сильный удар нанесен по первой вышке. «Там находилось 12 человек, из них пятеро ранены, продолжаются поиски остальных», – сказал Аксенов. Пострадавших эвакуировали вертолетами.

Ранее сегодня глава Крыма заявил, что ВСУ в понедельник около восьми часов утра нанесли удар по буровым платформам ГУП «Черноморнефтегаз». Изначально он сообщил о трех пострадавших.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что у двоих пострадавших ожоги, у одного осколочное ранение ноги. Она также сообщила, что украинские военные атаковали буровые платформы, которые находятся на месторождении «Одесское» в 71 км от Одессы. Сенатор добавила, что после случившегося охрана важных объектов в Крыму будет усилена, передает ТАСС.

Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены, отметила Ковитиди. «Никаких катастрофических последствий, какие могли бы быть, не произошло», – заверила она.

Москва, Наталья Петрова

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