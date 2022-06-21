Депутат Сахалинской облдумы получил срок за контрабанду краба на 2,6 млрд рублей

Суд приговорил депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова к 4,5 года в колонии за соучастие в контрабанде краба. Подельники отправили за границу морских раков на 2,6 млрд рублей, рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Дело рассматривал Фрунзенский районный суд Владивостока. Пашова признали виновным в контрабанде в крупном размере и неуплате таможенных платежей в особо крупном размере, и все это в составе организованной группы.
Обвинение доказало, что с 2014 по 2019 годы соучастники отправили в Японию, Республику Корея и Китай 3 391 тонны живого краба. Морские раки декларировались по одной цене, а отгружался по более высокой.
«Разница между ценами оседала на счетах оффшорных компаний. Суд приговорил подсудимого к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере миллиона рублей», – говорится в сообщении.
Forbes в 2019 году признал Пашова самым богатым депутатом России после декларирования дохода в 6,2 млрд рублей. В феврале 2021 года в Хабаровске Пашова задержали. Депутату принадлежала компания по добыче краба «Монерон», ранее бывшая в собственности Олега Кана.
Дело в отношении Пашова было выделено и в декабре 2021 года передано в суд. Расследование в отношении остальных участников организованной группы продолжается.
Владивосток, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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