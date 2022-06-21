СКР и прокуратура проверяют гибель подростка на Волге

Один подросток погиб, один доставлен в больницу после отдыха компании на городском пляже в Саратове. Прокуратура Саратовской области и Следственный комитет проверяют обстоятельства случившегося.

20 июня около 17:00 часов компания подростков отдыхала на берегу Волги. Они пошли купаться, и вдруг парень с девушкой начали тонуть. Прибывшие спасатели вытащили обоих на берег. 14-летняя девушка была жива, ее отправили в больницу. Ее 15-летнего приятеля также пытались реанимировать, но медики констатировали смерть.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего подростка. По результатам будет принято процессуальное решение», – пояснили в управлении СКР по региону.

Областная прокуратура проводит собственную проверку происшествия.

Ранее в Астраханской области школьник утонул во время купания в реке Хурдун. Рядом были его одноклассники и местные жители, но мальчика не удалось спасти.

Саратов, Наталья Рязанова

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