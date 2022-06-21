Силовики задержали 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

Российские спецслужбы задержали 116 причастных к незаконному изготовлению оружия. Изъяты сотни пистолетов и винтовок, а также десятки тысяч боеприпасов, взрывчатка и гранаты.

Спецоперации по разоблачению подпольных оружейников проводились в мае – июне 2022 года, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 19 автоматов, 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовок и карабинов, а также пехотный миномет калибра 82 мм, 2 противотанковых ружья «ПТРД», 5 противотанковых мин, свыше 28 кг взрывчатых веществ (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», – добавили в ЦОС

Москва, Зоя Осколкова

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