Астраханец палил в толпу и попал в голову ребенку

Житель Астрахани устроил стрельбу по толпе из пневматической винтовки и попал в голову ребенку. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемого задержали.

Инцидент случился вечером 17 июня, но известно о нем стало только сегодня. 37-летний подозреваемый был в гостях у знакомого. Уже пьяным он вышел на балкон на втором этаже, увидел там спортивную пневматическую винтовку и начал стрелять по прохожим. Пуля попала в голову восьмилетнему мальчику. Ребенка доставили в больницу, где сделали операцию и достали пулю. Его жизни ничто не угрожает.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с насилием с применением оружия). В тот же день подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – рассказали в управлении СКР по Астраханской области.

Напомним, в Ульяновской области пьяный мужчина решил пострелять по кошкам, но ранил из ружья беременную соседку. Медикам пришлось делать экстренное кесарево сечение, ребенок не пострадал.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»