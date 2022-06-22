В Ленинградской области нашли тело маленького ребенка

Правоохранители проводят проверку по факту смерти малолетнего ребенка в деревне Выбье Ленинградской области. Предварительно, мальчик утонул, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вечером 21 июня неизвестный мужчина сообщил в полицию об утонувшем ребенке. Прибывший наряд нашел тело там, где описал звонивший.

Место осмотрели криминалисты и сотрудники прокуратуры. Ведется проверка обстоятельств и причины смерти мальчика, устанавливаются его родители. Ведомство взяло на контроль результаты процессуальной проверки.

Ранее днем в Нижегородской области нашли мертвым пятилетнего мальчика, пропавшего накануне. Малыш утонул в реке.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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