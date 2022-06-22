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Среда, 22 июня 2022, 11:44 мск

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До 280 выросло число жертв землетрясения в Афганистане

Число жертв землетрясения в афганском городе Хост увеличилось до 280 человек. Ранее сообщалось о 155 погибших и более 200 раненых.

В провинциях Пактика и Хост погибли более 280 человек. Число пострадавших выросло до 500, пишет Times of India. Местные власти допустили, что и эти цифры не окончательные. Землетрясение вызвало оползни, сколько людей оказалось под потоками грязи, пока неизвестно.

Землетрясение случилось рано утром 22 июня на территории Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном. Толчки ощущались в радиусе 500 км на территории Афганистана, Индии, Пакистана. Землетрясение затронуло порядка 119 млн человек в этих странах.

Хост, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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