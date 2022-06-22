В Афганистане и Пакистане произошло землетрясение, погибло не менее 155 человек

Афганистан и Пакистан пострадали от землетрясения рано утром в среду, сила толчков, по данным Геологической службы США, достигла 6,1 баллов. В восточном Афганистане погибло не менее 155 человек и более 200 получили ранения, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

По данным властей, разрушены по меньшей мере 100 домов. Число погибших, вероятно, возрастет.

Землетрясение произошло на глубине около 51 километра, а его эпицентр находился на востоке Афганистана, в 44 километрах от города Хост недалеко от границы с Пакистаном.

В результате землетрясения пострадали около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии в радиусе около 500 километров, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в Twitter.

Согласно свидетельствам, опубликованным на сайте EMSC и пользователями в Twitter, толчки ощущались в афганской столице Кабуле и пакистанской столице Исламабаде.

«Сильные и длительные сотрясения мозга», – написал один из свидетелей в Кабуле на сайте EMSC. «Это было сильно», – сказал другой свидетель из Пешавара на северо-западе Пакистана.

Метеорологическое управление Пакистана сообщило, что землетрясение затронуло провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Москва, Елена Васильева

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