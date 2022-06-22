Пожар произошел на НПЗ в Ростовской области. СМИ: огонь вспыхнул после удара беспилотника

В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. По данным источника ТАСС, перед началом пожара в конструкции завода врезался украинский беспилотник. В соцсетях появилось видео, на котором котором видно, как дрон таранит заводской корпус, после чего вспыхнул пожар.

По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло утром в среду. «В 09.25 поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882 км», – говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Вогорание локализировали в 10.12 мск, а спустя 38 минут полностью потушили. «Причины пожара уточняются», – сообщили в областном главке ведомства.

Между тем, как сообщил источник ТАСС в местных органах власти, пожар на НПЗ вспыхнул после падения украинского беспилотника.

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», – рассказал источник агентства.

Всего над территорией НПЗ пролетело два украинских беспилотника, сообщил источник ТАСС в силовых структурах. По его словам, один врезался в теплообменник, второй улетел. Официального подтверждения этой информации нет.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод заработал в 2009 году. В год он может перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти. Предприятие производит мазут, бензин и другие виды топлива.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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