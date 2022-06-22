На месте пожара на НПЗ в Ростовской области нашли обломки двух беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил некоторые подробности пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Причиной возгорания мог стать удар беспилотников – это одна из рассматриваемых версий инцидента, отметил он.

По одной из версий, пожар на вакуумной установке НПЗ «возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале. На территории предприятия обнаружены фрагменты двух беспилотников, уточнил он.

Работа завода приостановлена, идут следственные мероприятия, добавил Голубев. «После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», – написал губернатор.

Ранее областной главк МЧС сообщил, что утром в среду, 22 июня, произошел пожар в теплообменнике на НПЗ на площади 50 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Возгорание было полностью ликвидировано в 10:50 мск. Позже в ведомстве уточнили, что на предприятии горела вакуумная установка, отметив, что причина пожара устанавливается.

Вместе с тем, ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что пожар на НПЗ начался после падения украинского беспилотника. По их данным, над территорией завода пролетело два украинских беспилотника, один из них врезался в конструкции завода, а второй улетел.

Telegram: Видео удара беспилотника по НПЗ

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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