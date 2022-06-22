В Тайване разбился военный вертолет

Вертолет ВМС Тайваня рухнул при взлете на военной базе. На борту находились четыре человека, они живы и доставлены в больницу, передает тайваньское Центральное новостное агентство.

Противолодочный вертолет S-70 участвовал в учениях и нес на борту первого и второго пилотов и двух специалистов. Он рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы и загорелся. Военные сумели вытащить всех членов экипажа живыми, но все четверо получили ожоги и травмы разной степени тяжести.

Предварительно, у вертолета отказало хвостовое оборудование. При крушении части борта разлетелись и повредили несколько жилых домов рядом с базой. Гражданские не пострадали.

Командование приостановило использование вертолетов этого типа, пока не будет установлена точная причина поломки.

Ранее на юге Тайваня разбился военный самолет разбился во время учебного вылета. Пилота нашли мертвым.

Тайбэй, Наталья Рязанова

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