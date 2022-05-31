В Тайване военный самолет разбился во время тренировочного полета

Военный самолет разбился во время учебного вылета на юге Тайваня. Пилота нашли мертвым, пишет Taiwan News.

Самолет вылетел с авиабазы Ганшань в городе Гаосюн утром 30 мая и вскоре пропал с радаров. Когда самолет не вернулся в установленное время, военные начали поиски. Но пожарные первыми нашли самолет, и тревогу отменили.

Пилот 1999 года рождения второй раз был на одиночном вылете. Самолет упал рядом с дорогой. От силы удара он развалился и загорелся. Пилот не выжил. Выясняются причины крушения.

Ранее в Иране разбился истребитель F-16, и оба пилота погибли. Самолет упал по неизвестной причине, пилоты не успели катапультироваться.

Тайбэй, Наталья Рязанова

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