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Вторник, 24 мая 2022, 11:23 мск

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В Иране два пилота погибли при крушении истребителя

В Иране разбился истребитель F-16. Оба пилота погибли. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Авиакатастрофа произошла на востоке центральной иранской провинции Исфахан. Военные совершали тренировочный полет со стрельбой.

По неизвестной пока причине самолет упал, пилоты катапультироваться не успели. В результате погибли майор Касим Замани и высокопоставленный офицер ВВС генерал-лейтенант Мохаммад Джавад Бай.

В настоящее время проводится расследование, назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить причину ЧП.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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