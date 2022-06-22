Четыре человека погибли при взрыве в воинской части под Владимиром

Во Владимирской области произошел взрыв в воинской части. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
Как сообщила пресс-служба Западного военного округа в среду, на территории хранилища боеприпасов самопроизвольно сдетонировал снаряд. Это произошло во время разгрузочно-погрузочных работ.
«В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист», – говорится в сообщении.
После взрыва возник пожар, который удалось оперативно потушить. «Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», – добавили в штабе ЗВО.
Владимир, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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