Четыре человека погибли при взрыве в воинской части под Владимиром

Во Владимирской области произошел взрыв в воинской части. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа в среду, на территории хранилища боеприпасов самопроизвольно сдетонировал снаряд. Это произошло во время разгрузочно-погрузочных работ.

«В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист», – говорится в сообщении.

После взрыва возник пожар, который удалось оперативно потушить. «Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», – добавили в штабе ЗВО.

Владимир, Зоя Осколкова

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