Все живы: в Якутии спасатели нашли пропавший Ан-30

Спасатели нашли самолет Ан-30, пропавший с радаров недалеко от поселка Оленек в Якутии. Все семь человек на борту живы, трое обратились за помощью к медикам, сообщила пресс-служба МЧС России.

Самолет нашли в 70 км от поселка Оленек, который был пунктом назначения рейса. Предварительно, Ан-30 совершил жесткую посадку, причина пока не установлена.

«Самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», – говорится в сообщении.

Самолет пропал с радаров ранее днем. По разным данным, на борту находились от пяти до семи человек и 6 тонн груза. Борт должен был приземлиться в 11:00 часов по московскому времени, но в назначенное время не сел. Очевидцы рассказали, что самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы.

Следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России по факту пропажи самолета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Следователи подозревали нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Якутск, Наталья Рязанова

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