В США разбился вертолет с туристами

Частный вертолет Bell UH-1B разбился около горы Келли в американском штате Западная Виргиния. На борту находились шесть человек, все они погибли.

Вечером 22 июня вертолет упал на трассу и загорелся. Прибывшие пожарные справились с огнем, но все находившиеся внутри вертолета были уже мертвы, передает телеканал WYMT.

По данным канала, вертолет времен войны во Вьетнаме базировался в аэропорту местного округа Логан и возил туристов. Окружное управление по чрезвычайным ситуациям пока не установило личности погибших, но все они были не местными.

Трассу перекрыли на сутки для ликвидации последствий аварии.

Ранее в Калифорнии легкий самолет упал и загорелся во дворе частного дома. Пилот попал в больницу в критическом состоянии.

Чарлстон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»