В США разбился вертолет с туристами

Частный вертолет Bell UH-1B разбился около горы Келли в американском штате Западная Виргиния. На борту находились шесть человек, все они погибли.
Вечером 22 июня вертолет упал на трассу и загорелся. Прибывшие пожарные справились с огнем, но все находившиеся внутри вертолета были уже мертвы, передает телеканал WYMT.
По данным канала, вертолет времен войны во Вьетнаме базировался в аэропорту местного округа Логан и возил туристов. Окружное управление по чрезвычайным ситуациям пока не установило личности погибших, но все они были не местными.
Трассу перекрыли на сутки для ликвидации последствий аварии.
Ранее в Калифорнии легкий самолет упал и загорелся во дворе частного дома. Пилот попал в больницу в критическом состоянии.
Чарлстон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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