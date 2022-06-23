На Сахалине нашли скелет человека

Скелетированные останки человека найдены в реке в Долинском районе Сахалина. Следователи устанавливают личность погибшего, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Скелет нашли 21 июня неподалеку от места слияния рек Большой Такой и Найба. Вместе с останками нашли одежду и другие вещи, которые могут помочь в опознании останков. На момент смерти погибший был в рыбацких резиновых штанах, лонгсливе и сером свитере. В карманах брюк нашли ключи от квартиры, автомобиля «Nissan» и почтового ящика.

Ведомстве начало доследственную проверку и попросило жителей региона помочь с опознанием погибшего по найденным вещам.

Напомним, останки человека найдены в лесу около села Такое в Сахалинской области. На месте не удалось установить, принадлежали они мужчине или женщине.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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