Ушел из жизни солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Его смерть подтвердил представитель певца Аркадий Кудряшов.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – сообщил ТАСС Кудряшов.
Причиной смерти исполнителя стал обширный инфаркт, уточнил он.
Юрий Шатунов приобрел огромную популярность в СССР во второй половине 80-х годов в составе группы «Ласковый май». Он стал солистом коллектива в 13 лет. Группа получила всесоюзную известность благодаря хитам «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и др. После распада коллектива в 1991 году певец переехал в Германию и начал сольную карьеру.
В последние годы Шатунов судился с бывшим продюсером группы Андреем Разиным за права на песни «Ласкового мая».
У певца остались жена и двое детей.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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