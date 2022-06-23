Пьяный амурчанин выстрелил в полицейского

Житель поселка Уруша в Амурской области выстрелил из ружья в сотрудника полиции. Амурчанина подозревали в совершении преступления, теперь в отношении него возбудили второе дело.
Днем 22 июня сотрудники полиции приехал к дому 52-летнего подозреваемого, чтобы вручить повестку. Мужчина развлекался распитием спиртного и, увидев полицейскую машину, схватился за ружье. Он выстрелил в полицейского, но пуля ушла в автомобиль. Следующий выстрел не случился – ружье дало осечку.
Это дало сотрудникам МВД время, чтобы задержать мужчину.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания», – сказали в управлении Следственного комитета по Амурской области.
Ранее в Тульской области задержали мужчину за убийство женщины и стрельбу в полицейских. Причиной стрельбы стало замечание женщины в адрес пьяного односельчанина.
Уруша, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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