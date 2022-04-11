Под Тулой сельчанин убил прохожую и устроил перестрелку с полицейскими

В Тульской области задержали мужчину, который убил женщину, а затем стрелял в полицейских. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Шилово Ефремовского района. Женщина сделала замечание 62-летнему неоднократно судимому мужчине, которые появился на улице в пьяном виде. «В ответ мужчина дважды выстрелил из огнестрельного оружия в женщину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений она скончалась», – говорится в сообщении.

Преступника обнаружили в поселке Восточный, где он прятался в хозпостройке. На место кроме полицейских прибыли сотрудники Росгвардии. При задержании подозреваемый дважды выстрелил из охотничьего ружья, ответным огнем он был ранен в ногу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Следствие готовит ходатайство об аресте подозреваемого, сейчас он находится в больнице.

Тула, Зоя Осколкова

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