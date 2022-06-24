Ехали с дня рождения: Mersedes врезался в дом в центре Москвы, двое сгорели заживо (ВИДЕО)

В центре Москвы автомобиль Mersedes врезался в стену жилого дома и загорелся. В результате ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали – молодые люди от 18 до 23 лет. Все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла ранним утром на Зубовском бульваре. «Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. В результате аварии автомобиль загорелся», – сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

На месте скончались водитель иномарки и пассажир на переднем сиденье. Остальных шестерых пассажиров из горящего автомобиляуспели вытащить прохожие. Их экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

По словам одной из пострадавших, компания возвращалась с дня рождения, сообщает телеграм-канал «112».

Столичный дептранс выложил видео аварии. На кадрах видно, автомобиль на большой скорости проехал перекресток, пытаясь при этом уйти от столкновения с машиной такси, вылетел на тратуар и врезался в стену здания.

Telegram: Видео ДТП

По данным «112», Mercedes был без номеров и ехал на красный свет.

После аварии было затруднено движение по Пречистенке. К настоящему времени движение восстановлено в полном объеме, отметили в дептрансе.

Смертельным ДТП занялась московская прокуратура. Как сообщили в ведомстве, «прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре столицы».

Москва, Наталья Петрова

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