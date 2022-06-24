Три человека погибли, трое пострадали в ДТП на Кубани

Трое взрослых погибли, трое детей оказались в больнице в результате аварии с фурой в Павловском районе Краснодарского края. Иномарка врезалась в грузовик, стоящий на обочине.

ДТП случилось около 05:15 часов на трассе М-4 «Дон». Водитель грузовика «Даф» остановился на обочине, чтобы проверить датчик уровня масла. В этот момент минивэн «Вольксваген» съехал с полосы движения на обочину и врезался в кузов фуры.

Водитель иномарки, его жена и теща погибли на месте. В машине находились трое детей 8, 10, 13 лет. Они были пристегнуты в креслах и получили травмы средней и легкой тяжести. Детей отвезли в больницу, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Ведомство проводит проверку причин и обстоятельств аварии.

Ранее в Самарской области водитель и два пассажира иномарки погибли при столкновении иномарки и грузовика. Среди погибших – маленький ребенок.

Краснодар, Наталья Рязанова

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