В Сочи два автомобиля селевым потоком смыло в море: пропали 5 человек

В Лазаревском районе Сочи в результате сильных ливней селевым потоком смыло в Черное море два автомобиля. На данный момент неизвестна судьба пяти человек, которые в них находились. Пропавших людей ищут спасатели и полиция.

«24 июня в результате интенсивных осадков в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря море унесло два легковых автомобиля», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным ведомства, в машинах могло находиться 8 человек. В то же время краевая прокуратура и СК РФ сообщают, что в автомобилях находилось семь человек, трое из которых дети. На данный момент спасен один человек, найдено тело одного из пропавших. Продолжаются поиски пятерых пропавших, отметили в прокуратуре. «К поискам пропавших людей привлечена авиация и спасательный катер МЧС России», – говорится в сообщении МЧС. В поисковой операции также задействован весь личный состав отдела полиции Лазаревского района, сообщает пресс-служба краевого полицейского главка.

По информации прокуратуры, спасенным оказался 42-летний мужчина из Ставропольского края, его доставили в городскую больницу №1 с переохлаждением. Он выжил, зацепившись за вынесенное в море бревно.

Мужчина рассказал, что две машины ехали в Сочи и в районе поселка Каткова Щель оба автомобиля смыло в море. «В ВАЗ-2114, кроме пострадавшего, находились женщина 38 лет и ребенок в возрасте одного года и двух месяцев. Во второй машине, Audi, была семья из четырех человек», – сообщили в надзорном ведомстве. Во время ливня люди спустились на своих автомобилях под мост к реке, «где их смыло волной, образованной в результате селевого потока», уточнили в прокуратуре.

Следственные органы в Краснодарском крае начали проверку по факту пропажи людей во время непогоды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку в связи с происшествием также проводит прокуратура.

В ночь на пятницу, 24 июня, за несколько часов в Лазаревском районе Сочи выпало 85 мм осадков. В селе Зубова Щель сошли три мощных селевых потока, сообщает издание «Кубань 24». Обошлось без пострадавших. В поселках Солоники и Каткова Щель под удар стихии попало несколько придомовых территорий и средняя общеобразовательная школа, сообщает региональный полицейский главк. Всего в Лазаревском районе Сочи из-за наводнения, вызванного ливнями, подтоплеными оказались около 50 частных домов. В Краснодарском крае из-за непогоды штормовое предупреждение будет действовать еще двое суток.

Сочи, Наталья Петрова

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