В Сочи, где в море смыло два автомобиля, нашли тело второй погибшей туристки

Спасатели нашли тело второй погибшей женщины в зоне поиска туристов из двух автомобилей, унесенных селевым потоком в Черное море, передает ТАСС со ссылкой на мэрию Сочи. Ранее стало известно, что тело первой погибшей женщины обнаружили в море в 85 метрах от берега.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи 24 июня селевым потоком, сошедшим из-за сильных ливней, в Черное море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края.

Всего, по данным Следственного комитата и прокуратуры, в автомобилях находились 7 человек, в том числе трое детей. Одного мужчину удалось спасти, остальные шесть человек пропали. На данный момент продолжаются поиски четырех человек.

Надо отметить, что туристы отдыхали дикарями на берегу реки. Спасенный мужчина рассказал, что накануне их предупреждали о непогоде и рекомендовали перепарковать машины в безопасное место подальше от реки, однако они не прислушались к рекомендациям.

Добавим, что в Лазаревском районе из-за подтоплений введен локальный режим ЧС. В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 1 тыс. специалистов, около 400 единиц техники, сообщил мэр Алексей Копайгородский. «По предварительной информации на данный момент сведений о жертвах и пострадавших нет. Сейчас уровень воды в реках пошел на спад», – отметил градоначальник, чьи слова приводит пресс-служба администрации города.

Сочи, Наталья Петрова

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