Омский таксист избил женщину с пятимесячным ребенком и выгнал из машины

Полиция в Омске ищет таксиста за избиение женщины с маленьким ребенком. Мужчина взял деньги за поездку, но выгнал пассажира из машины посреди дороги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Днем 22 июня омичка с пятимесячным сыном отправилась на такси в гости к подруге в соседний район Омска. Она оплатила поездку сразу, как села в такси. Однако водитель покатал ее по району, в потом направился к выезду из города. Женщина испугалась и принялась звонить знакомым.

Таксист остановил машину, ударил женщину по голове и вытолкал ее на дорогу. После чего уехал. После случившегося женщина обратилась в полицию.

«Личность таксиста устанавливается. Установление всех обстоятельств произошедшего, правовая оценка действий участников, а также законность принимаемых процессуальных решений по данной проверке находится на контроле прокуратуры», – пояснили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», житель Камчатки оказался в больнице после конфликта с двумя таксистами. Пострадавшего до полусмерти забили битой и ножкой от стола.

Омск, Наталья Рязанова

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