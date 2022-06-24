В военкомат в Перми бросили четыре «коктейля Молотова»

Злоумышленники бросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата по Кировскому району Перми, сообщает телеграм-канал Baza.

Нападение произошло около четырех часов утра в пятницу, 24 июня. Две бутылки разбились, еще две остались целыми. В результате, судя по фото с места инцидента, было разбито два окна, часть фасада покрылась копотью. Отмечается, что пожара в здании не произошло. Поджигателям удалось сбежать, правоохранители устанавливают их личность.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что в связи с попыткой поджога здания военкомата возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества». Один из собеседников издания допустил, что по данному факту будут возбуждены уголовные дела по другим составам преступлений.

Это вторая попытка поджечь здание военного комиссариата в РФ за сутки. Ранее сообщалось, что неизвестный сегодня ночью бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Белгороде. В одном из кабинетов на первом этаже возник пожар, который быстро потушили.

Пермь, Наталья Петрова

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