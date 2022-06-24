В военкомат в Белгороде бросили две бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный совершил нападение на военкомат в Белгороде, бросив две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Нападение произошло около трех часов ночи на Белгородском проспекте. Злоумышленник разбил окно военного комиссариата на первом этаже и бросил две бутылки с зажигательной смесью.
По данным канала, пожар возник в 106-м кабинете, загорелся рабочий стол.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они в течение нескольких минут потушили пламя.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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