российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 июня 2022, 10:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В военкомат в Белгороде бросили две бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный совершил нападение на военкомат в Белгороде, бросив две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение произошло около трех часов ночи на Белгородском проспекте. Злоумышленник разбил окно военного комиссариата на первом этаже и бросил две бутылки с зажигательной смесью.

По данным канала, пожар возник в 106-м кабинете, загорелся рабочий стол.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они в течение нескольких минут потушили пламя.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,