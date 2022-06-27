На Сахалине пьяный полицейский насмерть сбил женщину

На Сахалине Сотрудник МВД сбил двух женщин на автодороге, и одна умерла от полученных травм. В отношении полицейского проводится служебная проверка, возбуждено уголовное дело.

Инцидент случился в ночь на 26 июня на неосвещенном участке автодороги сообщением Южно-Сахалинск – Оха в Ногликском районе. Легковой автомобиль сбил двух 30-летних женщин, которые шли навстречу машине.

За рулем был полицейский, в тот момент он не находился при исполнении обязанностей и был пьян. МВД Сахалинской области начало служебную проверку и готово уволить сотрудника по отрицательным основаниям.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводятся сбор и закрепление доказательств», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Как сообщал «Новый День», в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек и скрылся с места происшествия. 23-летний сотрудник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ноглики, Наталья Рязанова

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