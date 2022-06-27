В Великобритании пять человек пострадали при взрыве дома

Пять человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в британском Бирмингеме. Один пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщила служба скорой помощи Уэст-Мидлендса.

Взрыв прогремел в доме Далвич-роуд около 20:40 часов 26 июня. По словам очевидцев, взрыв был слышен в радиусе двух километров.

После взрыва начался пожар, но соседи сумели пробраться сквозь обломки и вытащить на улицу выжившего мужчину, который громко звал на помощь. К моменту прибытия медиков ему стало хуже, и в больницу его увезли в критическом состоянии.

Еще четырех человек медики осмотрели на месте и отпустили на амбулаторное лечение. Спасатели искали других выживших под обломками с помощью дрона, но никого больше не нашли.

Один дом почти разрушен, три соседних пострадали. Всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали. Местные власти не уточнили, будут ли здание восстанавливать.

По данным пожарной службы региона Западный Мидленд, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Специалисты работают на месте, устанавливают обстоятельства и причину взрыва.

Ранее в Челябинске в жилом доме взорвался газ и случился пожар. Хозяин квартиры с ожогами доставлен в больницу.

Бирмингем, Наталья Рязанова

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