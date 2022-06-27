Российский турист погиб в результате аварии в Турции

В Турции гражданин России стал жертвой дорожной аварии. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

ДТП произошло на юге страны в Аланье. Ночью россиянин 1980 года рождения ехал на взятом в аренду мотоцикле, когда он перестраивался на соседнюю полосу движения, был сбит другим транспортным средством.

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть мотоциклиста.

«Обстоятельства ДТП выясняются», – уточнили в генконсульстве.

Анкара, Зоя Осколкова

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